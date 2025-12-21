Giuntoli no, Paratici sì. Contatto telefonico con Commisso, c’è sintonia

Paratci orientato al sì alla Fiorentina. E liberarsi dal Tottenham non sarebbe un problema

La Fiorentina ha individuato in Fabio Paratici il dirigente a cui affidare management e responsabilità dell’area tecnica, con il compito di indicare le linee guida al Viola Park per consentire alla squadra di uscire da una gravissima crisi e scongiurare così un’umiliante retrocessione. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, l'ex Juve è tornato operativo a ottobre dopo una squalifica di 30 mesi per le plusvalenze fittizie ma potrebbe liberarsi dal Tottenham senza troppi problemi per dire sì al club viola.

Paratici - si legge - ha già parlato telefonicamente sia con il presidente Commisso che con direttore generale Ferrari. Molto più di colloqui per conoscersi telefonicamente e chiacchierate non di maniera, ma l’esigenza non più rinviabile di inserire una figura di provata esperienza ad alti livelli nell’organigramma della Fiorentina per operare una sorta di rivoluzione. C'è stata subito sintonia, al punto da far pensare a un accordo non lontano. Contattato Giuntoli senza alcun esito, la Fiorentina è andata su Fabio Paratici nella convinzione che sia il manager giusto per fare tutto questo, il manager che sul mercato sappia coniugare alla perfezione le istanze economiche del club con le pressanti necessità di modificare a fondo, rinforzandolo, un gruppo che sta precipitando verso la Serie B senza opporre alcun di tipo di reazione.