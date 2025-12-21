CorFio, Vanoli passa a 4: “Più per provare qualcosa di diverso che per convinzione”

E adesso è davanti all’ennesimo bivio: ripartire o arrendersi. Con lui tutta una Fiorentina, chiamata con l'Udinese a una disperata strambata. Sarà l'invocata difesa a quattro? L’allenatore la rivoluzione tattica l’ha sussurrata a Losanna più per provare qualcosa di diverso che per reale convinzione. La sensazione, da fuori il Viola Park, è che non sappia più dove mettere le mani, ed è un problema serio. Il "Vanolismo" sarebbe grinta e concretezza e invece la Fiorentina è di burro anziché di ferro e arriva alla sfida da dentro o fuori con la difesa battuta ininterrottamente da 12 gare e la salvezza distante 8 punti. Il fondo è stato già toccato, tocca ai giocatori dare una scossa perché sono loro i principali colpevoli.