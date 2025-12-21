"Un altro pomeriggio di passione dentro il cantiere del Franchi, brutto a vedersi quanto la Fiorentina". Si apre così il pezzo del Corriere Fiorentino dedicato a Fiorentina-Udinese, ultima spiaggia per una Viola senza gioco, senza anima, senza grinta. Quando tutte le volte crediamo di aver toccato il fondo, invece la partita dopo è quasi sempre peggiore, scrive il quotidiano, con la squadra che ha alzato le braccia contro avversari alla portata come Losanna, Aek, Lecce, Verona ecc. In forte confusione c'è anche Vanoli, le cui dichiarazioni in Svizzera sono sembrate scollegate dalla realtà, travolto da una situazione più grande di lui.
CorFio, Vanoli passa a 4: “Più per provare qualcosa di diverso che per convinzione”
E adesso è davanti all’ennesimo bivio: ripartire o arrendersi. Con lui tutta una Fiorentina, chiamata con l'Udinese a una disperata strambata. Sarà l'invocata difesa a quattro? L’allenatore la rivoluzione tattica l’ha sussurrata a Losanna più per provare qualcosa di diverso che per reale convinzione. La sensazione, da fuori il Viola Park, è che non sappia più dove mettere le mani, ed è un problema serio. Il "Vanolismo" sarebbe grinta e concretezza e invece la Fiorentina è di burro anziché di ferro e arriva alla sfida da dentro o fuori con la difesa battuta ininterrottamente da 12 gare e la salvezza distante 8 punti. Il fondo è stato già toccato, tocca ai giocatori dare una scossa perché sono loro i principali colpevoli.
