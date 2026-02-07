Probabile formazione Torino: Adams e Kulenovic guidano l’attacco granata

Viola News
Ecco come il Torino dovrebbe scendere in campo questa sera contro la Fiorentina
Questa sera alle ore 20.45 il Torino giocherà contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Secondo Tuttosport la squadra granata, reduce in campionato dalla vittoria contro il Lecce, dovrebbe scendere in campo col 3-5-2 con: Paleari in porta, Coco, Maripan e Marianucci in difesa, Lazaro, Ilkhan e Pedersen in mediana, Gineitis e Casadei alle spalle degli attaccanti Adams e Kulenovic. In panchina: Israel, Siviero, Ebosse, Obrador, Biraghi, Nkounkou, Tameze, Anjorin, Perciun, Aboukhlal, Njie, Zapata, Simeone.

