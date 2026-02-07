Vanoli per la prima volta contro il suo passato: c’è voglia di rivincita

Stasera alle ore 20.45 la Fiorentina sarà impegnata contro il Torino allo stadio Artemio Franchi. Per Paolo Vanoli - scrive Tuttosport - sarà la prima volta contro la sua ex squadra. La scorsa stagione aveva allenato i granata fra alti e bassi. Dopo le prime 5 giornate era addirittura primo in classifica come non accadeva da quasi 50 anni, poi ha chiuso all'11° posto con 44 punti e, soprattutto, l'esonero accompagnato dalle critiche pungenti del presidente Urbano Cairo. Facile immaginare la voglia di Vanoli di prendersi insieme ai 3 punti anche una bella rivincita.