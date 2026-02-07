Vanoli cambia: Fiorentina più accorta contro il Torino

Stasera alle 20.45 la Fiorentina sarà impegnata contro il Torino allo stadio Artemio Franchi. Repubblica Firenze sottolinea come Paolo Vanoli cambierà il piano partita, non tanto nel sistema di gioco e negli uomini, quanto nell'atteggiamento. La squadra sbarazzina, si legge, andata all'arrembaggio contro il Cagliari, con conseguente sconfitta maturata per gol in contropiede, lascerà spazio a una fase di attacco più accorta, in cui conterà sì segnare per indirizzare la partita, ma allo stesso tempo non prestare il fianco per perderla. Decisivo, in tal senso, sarà l'approccio, nota dolente delle ultime settimane con 4 gol incassati tra Cagliari, Como e Napoli dopo pochi minuti dall'inizio o della partita o del secondo tempo.