Prestito senza obbligo, così Piccoli può partire. Gazzetta: “Piace a un club di A”

Gazzetta dello Sport

Cessione in vista per Roberto Piccoli
Roberto Piccoli è uno dei giocatori che può lasciare la Fiorentinaa gennaio. L'attaccante viola infatti piace alla Lazio di Maurizio Sarri che sta cercando un nuovo centravanti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport: 

Se Castellanos dovesse partire, la Lazio andrebbe subito su Lorenzo Lucca che al Napoli, con Hojlund titolare e Lukaku vicino al rientro, rischia di non avere più spazi. La Lazio chiederà ai partenopei un prestito con riscatto non obbligatorio, formula che il club di De Laurentiis, però, non è detto che accetti. In alternativa c'è il centravanti della Fiorentina Roberto Piccoli, che potrebbe partire nell'ambito dell'attesa rivoluzione di mercato in casa viola. Anche in questo caso si punterebbe a un prestito senza obbligo di riscatto.

