Polverosi vola basso: “Fiorentina, adesso meglio navigare a vista”

La Fiorentina affronta il Genoa, un'altra squadra cui è naufragato il progetto iniziale. Ma adesso è meglio iniziare a volare bassi.

Dalle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi analizza il momento della Fiorentina a poche ore dalla sfida di Marassi col Genoa. Un'altra panchina cambiata, pur con De Rossi in panchina. Sarà una prima volta assoluta per i due nuovi protagonisti, che da allenatori non si sono mai incrociati, ma con le lame affilate visti tre punti che possono dire ultimo posto in classifica. E capita che succeda nel calcio che i programmi iniziali saltino malamente, a volta è anche il suo fascino.

Navigare a vista

La Firenze calcistica è ripartita dalle dimissioni di Palladino a dalla scelta di Pioli, con contratto lungo e idee di alto livello. Invece tutto è naufragato in men che non si dica: ora uno scontro direttissimo, poi la sosta, Juve e Atalanta. L'importante adesso è non fare programmi. Meglio navigare a vista che non si sa mai.