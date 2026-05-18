Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si sofferma sul futuro di Paolo Vanoli dopo la vittoria della Fiorentina sulla Juventus:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “Vanoli rimarrà? Non lo so, ma non sarà facile trovarne uno più bravo”
Corriere dello Sport
Polverosi: “Vanoli rimarrà? Non lo so, ma non sarà facile trovarne uno più bravo”
Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si sofferma sul futuro di Paolo Vanoli dopo la vittoria della Fiorentina sulla Juventus
È stato tutto così improvviso e luccicante che dobbiamo domandarci se questa è davvero la versione reale della Fiorentina. E se per caso la risposta fosse sì (risposta impossibile da trovare) i tifosi avrebbero ragione ad arrabbiarsi ancora di più: perché solo ora? I viola arrivavano da tre partite inguardabili, 330 minuti senza segnare e con i 90' dell’Olimpico (4-0 per la Roma) che avevano toccato uno dei punti più umilianti della stagione. Hanno ritrovato tutto, i gol, il gioco, l’anima, l’energia, la qualità. Ma da domani, smaltita la soddisfazione per questa vittoria (un trionfo per Firenze), l’euforia dovrà cedere il passo al ragionamento. Il giudizio finale andrà esteso su tutta la stagione, anche se la squadra dovesse ripetersi all’ultima giornata contro l’Atalanta dell’ex Palladino. Parliamo dei giocatori, non dell’allenatore. L’allenatore ha superato l’esame, lo dicono i risultati, lo dice l’aggancio al Genoa al 14° posto, a un punto dal Parma. Quando Vanoli è arrivato sulla panchina viola, la squadra era ventesima e la statistica la dava per retrocessa. Basterà questo per la sua conferma? La risposta tocca a Paratici che ora però per dare l’addio a Vanoli non ha una missione facile: deve trovare un sostituto più bravo, molto più bravo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA