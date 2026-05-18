Cecchi: “Non sempre vince il più forte, ma il più bravo. Come la Fiorentina ieri”

Nel ciclismo, nella pallavolo ma anche nel tiro al fune e a «Ballando con le stelle» forse non sarebbe andata così. Lì vince sempre il più forte. Nel calcio, invece, ed è la sua meraviglia, può capitare che vinca il più bravo. E la Fiorentina ieri è stata più brava: nella convinzione, nell’atteggiamento, nella capacità di colpire al momento giusto. Ora: perché questa versione funzionale della squadra sia apparsa solo alla 37ª giornata è tema inspiegabile. Ma in fondo furono gli impressionisti a teorizzare che prima della comprensione dovesse venire l’emozione. Ed è quello che da ieri sta accadendo alla gente viola. Emozionarsi per una vittoria a sorpresa che non corregge una stagione ma fa toccare picchi altissimi di felicità momentanea. E sapersi godere questa felicità non è roba da provinciali ma da appartenenti all’internazionale dei romantici. Chi tifa viola ne ha la tessera ed deve andarne orgoglioso.