La moViola: così netta la spinta su Gosens? Ma Massa non sbaglia nulla

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5,5: Corretta la gestione dei cartellini, ripresa molto più spinosa del primo tempo, con tre reti annullate. Al 16' Weston McKennie segna dopo una spinta su Robin Gosens: leggera, è valutata sufficiente per il fischio. Al 25' Dusan Vlahovic è oltre la linea, di poco, quando Edon Zhegrova calcia: il serbo ribatte dopo una deviazione (non valutata come giocata) di Marin Pongracic, che non lo rimette in gioco. Al 42' Roberto Piccoli, infine, è in chiaro fuorigioco.

IL CORRIERE DELLO SPORT 6: Sulla partita di Massa resta un’ombra sulla rete annullata a McKennie: così netta la spinta su Gosens?Contatto Vlahovic e Pongracic, l’attaccante cerca l’appoggio, il viola resiste, Vlahovic va a terra, ma è corretto far proseguire. Annullata la rete di McKennie: due cose da valutare: il braccio destro la schiena (punibile, non è spalla vs spalla) c’è ma la spinta su Gosens è leggera e il viola non fa nulla per nasconderla. Rete annullata a Vlahovic, corretta OFR per valutare se il tocco di Pongracic sia deviazio-ne (lo era) o una giocata, visto che era in offside sul tiro di Zegrova. Gol annullato a Piccoli giusto: lancio di Harrison, è oltre McKennie.