Polverosi: “Se qualcuno al VP è sollevato, guardi la classifica”

Alberto Polverosi analizza la prestazione della Fiorentina contro il Milan di Allegri. Il giornalista predica calma, la classifica viola parla chiaro. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:
"Se a qualcuno, al Parco Viola, viene voglia di sentirsi sollevato prenda la classifica in mano così torna subito con i piedi per terra"
E qui riaffiora la Fiorentina. Come era successo all’Olimpico, per 45 minuti non è quasi entrata in campo, ma negli altri 45 è tornata squadra. Il Milan è sparito di scena, la Fiorentina ha preso l’iniziativa, ha attaccato, creato occasioni e segnato. E quando è stata ripresa al 90', ha avuto ancora la forza di reagire, centrando una traversa e sbagliando il gol del 2-1 con Kean. Ora la squadra c’è. È da cinque partite, dal 5-1 sull’Udinese, che è in fase di rilancio. Il pareggio non l’aiuta granché, se oggi il Genoa batte il Cagliari la zona-salvezza si allontana di nuovo, ma sono l’atteggiamento, lo spirito e il gioco che danno l’idea di una squadra irriconoscibile, nel senso che adesso la Fiorentina non si riconosce più in quella inguardabile di un mese fa. La testa funziona e ancora meglio funzionano le gambe. Che fino a poco tempo fa ci fosse anche un problema di condizione fisica appare evidente. Ora Dodo sembra tornato quello imprendibile della stagione scorsa, Gudmundsson punta sempre il suo marcatore senza scappare più indietro, Ndour entra di più nella manovra, Parisi spinge a pieno ritmo e con Dodo sulla fascia destra (idea di Vanoli) stanno creando un asse su cui ruota una parte interessante dell’attacco viola, De Gea ha ripreso a parare anche palloni destinati alle sue spalle e Fagioli continua a guidare il gioco da padrone dei tempi e della tecnica. In più dal mercato sono già arrivati Solomon e Brescianini. Tutto questo non induca la Fiorentina a credersi fuori dai guai perché non lo è affatto. Se a qualcuno, al Parco Viola, viene voglia di sentirsi sollevato prenda la classifica in mano così torna subito con i piedi per terra.
