La Gazzetta dello Sport analizza la partita della Fiorentina di Vanoli contro il Milan di Allegri. Dal punto di vista del carattere, i viola hanno sovrastato i rossoneri:
Gazzetta: “La disperazione della Fiorentina meglio della voglia del Milan”
È vero che nel primo tempo Pulisic aveva sciupato tre occasioni gol, due clamorose, ma nel complesso la disperazione della Fiorentina, la sua voglia di tirarsi fuori dal pantano della zona retrocessione, ha funzionato di più e meglio delle ambizioni del Milan. In campionato, la squadra di Massimiliano Allegri perde poco - una sola sconfitta, alla prima giornata contro la Cremonese -, ma pareggia troppo. Il segno X è uscito per sette volte sulla ruota di Milanello e in gran parte contro avversari più deboli. Qualcosa non va nella gestione di queste partite. A Firenze, Modric è rimasto fuori per turnover, però il 40enne fuoriclasse croato contro il Genoa non aveva brillato. Il malessere è generale, il gioco va e viene.
