Alberto Polverosi su Nicolò Fagioli sul Corriere dello Sport.
Polverosi: "Pioli aveva ragione su Fagioli. Gattuso, adesso pensaci"
È molto probabile, possiamo dire quasi sicuro, che Fagioli non arriverà mai al livello di Modric, noi glielo auguriamo di cuore ma il Pallone d’Oro appartiene a un’altra categoria. Però oggi il regista della Fiorentina (aveva visto giusto Pioli che lo pensava in quel ruolo, così come ha fatto poi Vanoli) sta dando le risposte che tutti i suoi allenatori e tutti i suoi estimatori si aspettavano. Forse anche Gattuso ci sperava. E qui si potrebbe riaprire un capitolo interessante per Fagioli. C’era ancora Spalletti, che stravedeva per questo giovanotto, nella sua ultima partita in Nazionale, il 14 ottobre di due anni fa, 4-1 contro Israele. Il successore di Luciano sta cercando di potenziare il centrocampo, per questo è rientrato nel suo radar anche Verratti. Ma la mente viola sta funzionando, in campo porta personalità, tecnica, visione di gioco, corto e lungo alla stessa maniera. Gattuso potrebbe averla in casa l’alternativa buona.
