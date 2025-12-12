Alberto Polverosi analizza la partita della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Polverosi: “Le scelte da fare sul mercato. E Dzeko passi dal megafono ai fatti”
Corriere dello Sport
Polverosi: “Le scelte da fare sul mercato. E Dzeko passi dal megafono ai fatti”
"Finale per Dzeko. Ieri sera, assente Ranieri, gli è stata consegnata la fascia di capitano, nonostante altri nove titolari avessero più anzianità viola di lui"
Senza allargarsi troppo e con un po’ di fatica, si può individuare qualche timido segnale positivo pure in questa partita. Per esempio il gol di Kean con uno stacco notevole e una frustata di testa sul cross di Dodo. Non segnava da 525 minuti. E’ vero che ne ha sbagliati tre, di gol, ma anche per lui può diventare una ripartenza. Su uno di questi gol mangiati (anche grazie alle prodezze di Neshchert), è arrivata comunque la rete di Gudmundsson, altro segnale col segno più. Invece è da verificare in futuro il cambio di impostazione di metà ripresa quando sono entrati Parisi, Gudmundsson e Kouame e sono usciti Viti, Dzeko e Nicolussi Caviglia. Così Vanoli ha schierato per la prima volta la difesa a quattro, modulo 4-4-1-1, con Dodo, Pongracic, Comuzzo e Parisi dietro, Fortini, Richardson, Ndour e Kouame a centrocampo e Gudmundsson dietro a Kean. Per merito di Parisi (cross del gol dell’islandese e della palla-gol per Moise), la Fiorentina è sembrata più brillante, ma presto ha perso di nuovo le distanze. In ogni caso, se davvero la scelta delle ali può diventare una seria alternativa, allora a gennaio il club viola deve fare il mercat o opposto di un anno fa, quando mollò gli esterni per prendere i centrocampisti. Oggi di ali vere non ce ne sono. Finale per Dzeko. Ieri sera, assente Ranieri, gli è stata consegnata la fascia di capitano, nonostante altri nove titolari avessero più anzianità viola di lui. E’ l’effetto-megafono, peccato però che dalle parole Edin non sia ancora passato ai fatti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA