Polverosi duro: “State rovinando la Fiorentina. Si riparte in 4 punti”

La Fiorentina che punta alla salvezza deve migliorare essenzialmente in quattro unti. Ecco l'analisi del Corriere Dello Sport
Redazione VN

Alberto Polverosi, sulle colonne del Corriere dello Sport, non usa mezze misure per definire la stagione della Fiorentina: una stagione come questa non si vedeva da tempo e finora si contano su mezza mano le annate disastrose. Però in questa non c'è alibi per nessuno: proprietà dirigenza, calciatori e allenatori stanno distruggendo la Fiorentina e non possono farlo. Ma come si riparte. 

La ricetta in quattro punti

Secondo il quotidiano sono quattro i principali filoni da cui ripartire: il rapporto allenatore-giocatori. Vanoli ha parlato di esame di coscienza da parte dei calciatori, ma se la pensa davvero così c'è un problema da chiarire. Poi l'umore dello spogliatoio: De Gea è apparso quasi rassegnato a Udine, servono chiarimenti anche in questo senso. Quindi le scelte di Vanoli: Rugani non giocava da una vita e resta in campo 90', Gudmundsson non è apparso in condizione: meglio un riposo più lento ma efficace. Infine il modulo: 18 punti in 11 partite con la difesa a quattro e poi il ritorno a tre. L'assetto di gioco conterà anche poco, ma a Udine invece ha contato tanto. Se si cambia la testa la Fiorentina ce la farà.

