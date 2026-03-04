Polverosi duro: “State rovinando la Fiorentina. Si riparte in 4 punti”

Alberto Polverosi, sulle colonne del Corriere dello Sport, non usa mezze misure per definire la stagione della Fiorentina: una stagione come questa non si vedeva da tempo e finora si contano su mezza mano le annate disastrose. Però in questa non c'è alibi per nessuno: proprietà dirigenza, calciatori e allenatori stanno distruggendo la Fiorentina e non possono farlo. Ma come si riparte.

La ricetta in quattro punti

Secondo il quotidiano sono quattro i principali filoni da cui ripartire: il rapporto allenatore-giocatori. Vanoli ha parlato di esame di coscienza da parte dei calciatori, ma se la pensa davvero così c'è un problema da chiarire. Poi l'umore dello spogliatoio: De Gea è apparso quasi rassegnato a Udine, servono chiarimenti anche in questo senso. Quindi le scelte di Vanoli: Rugani non giocava da una vita e resta in campo 90', Gudmundsson non è apparso in condizione: meglio un riposo più lento ma efficace. Infine il modulo: 18 punti in 11 partite con la difesa a quattro e poi il ritorno a tre. L'assetto di gioco conterà anche poco, ma a Udine invece ha contato tanto. Se si cambia la testa la Fiorentina ce la farà.