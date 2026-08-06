Alberto Polverosi, sulle pagine del Corriere dello Sport, si esalta per l'arrivo di Franco Mastantuono alla Fiorentina. Ecco le sue parole:

La Fiorentina 2025-2026 non esiste quasi più. Per ora è rimasta qualche traccia qua e là, è cambiata tutta la difesa (portiere escluso), quasi tutto il centrocampo e un bel pezzo d’attacco. Si può cominciare proprio da qui, da Franco Mastantuono, 19 anni alla vigilia di Ferragosto, ex Real Madrid ed ex River Plate, che a Firenze significa Daniel Passarella. Nel River ha giocato anche Batistuta, ma Gabriel è sempre stato legato al Boca Juniors. Mastantuono è un giocatore che ha tutto per far innamorare i fiorentini. È baggesco (non Baggio, per ora solo baggesco), ha quella fantasia che mette a sedere gli avversari e fa saltare in piedi i tifosi, ha un sinistro che incanta, una tecnica fantastica, ha il senso del gol, dell’assist e della giocata. La controindicazione è l’età: a 19 anni non si può pretendere la continuità di rendimento, ma del resto fosse stato meno giovane sarebbe rimasto dov’era. Su un aspetto ci sentiamo di spingere un po’: Mastantuono non è un altro Diego Latorre, anche lui un giovane 10 argentino che la Fiorentina di Cecchi Gori aveva acquistato all’inizio degli anni Novanta. La sua tecnica rimase nascosta nelle due sole presenze in maglia viola. Mastantuono ha altri orizzonti.