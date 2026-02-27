Ernesto Poesio commenta la sconfitta della Fiorentina in Conference League. Secondo il noto giornalista, il trofeo non può essere un obiettivo:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “Obiettivo Conference? Non ci sono riusciti né Italiano né Palladino…”
Corriere Fiorentino
Poesio: “Obiettivo Conference? Non ci sono riusciti né Italiano né Palladino…”
Il commento di Poesio
Costretti a soffrire fino all’ultimo secondo dei supplementari. Costretti a inserire i «big» per cercare di evitare l’onta di una clamorosa eliminazione che avrebbe decretato in anticipo il totale fallimento della stagione. Agli ottavi di finale della terza coppa europea per importanza e difficoltà, la Fiorentina ci accede da sconfitta, con quattro gol subiti in casa, e dovendo ringraziare il portiere avversario autore di un’uscita sconsiderata che ha regalato a Fagioli la palla del momentaneo 3 a 1 decisivo per rientrare in corsa e riacciuffare una qualificazione che stava sfuggendo di mano nonostante il rassicurante triplo vantaggio dell’andata. Va avanti così, la Fiorentina di Vanoli, in questa Conference che qualcuno in casa viola continua a considerare un possibile obiettivo, dimenticandosi però che né la Fiorentina di Italiano né quella di Palladino, assai più forti e più quadrate di questa, alla fine sono riuscite ad alzare il trofeo. Chi visse sperando...
© RIPRODUZIONE RISERVATA