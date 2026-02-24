Poesio: “Nel secondo tempo la Fiorentina ha rinunciato a giocare. C’è da lavorare”

Ernesto Poesio analizza la vittoria della Fiorentina contro il Pisa. Ecco le sue parole riportate dal Corriere Fiorentino:
Non che per i viola sia stata proprio una passeggiata, intendiamoci. Qualche brivido di troppo è corso anche ieri lungo la schiena di David De Gea. Soprattutto nel secondo tempo, dopo aver dominato la prima frazione, la Fiorentina ha quasi rinunciato a giocare finendo per ridare fiducia a un Pisa che fino a quel momento non era riuscito praticamente a superare la metà campo. Un atteggiamento, quello dei viola, su cui Vanoli dovrà continuare a lavorare perché il problema non pare del tutto risolto e potrebbe riproporsi con avversari di livello superiore. Nel frattempo però giusto gioire per la seconda vittoria consecutiva in campionato (la terza considerando la coppa), un traguardo mai raggiunto in questa stagione. Una bella iniezione di fiducia per una squadra che, almeno, adesso ha imparato a lottare e a sfruttare gli errori e le difficoltà degli avversari. Basterà per una salvezza più tranquilla? Difficile ancora dirlo. Perché è vero che i viola nel girone di ritorno hanno inserito un’altra marcia, ma la guardia non va abbassata considerando che il calendario nelle ultime settimane non è stato proibitivo e che gare sulla carta più difficili sono all’orizzonte. Fare più punti possibile sfruttando il momento positivo, deve essere questo l’0biettivo di Vanoli e dei suoi giocatori per ammortizzare, se ce ne sarà bisogno, qualche passaggio a vuoto. E lasciarsi alle spalle la paura che anche ieri ha bloccato le gambe nel finale. E che resta la peggior compagna di viaggio possibile ---> leggi il calendario stagionale con tutte le date e i risultati della Fiorentina
