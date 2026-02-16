Poesio: “I big ai box in Polonia. E il Pisa ha più giorni per riposare”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza il momento della Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole:
Mettere punti in cascina, dare continuità: alla Fiorentina non sono concessi altri passi falsi dolorosi. Normale, dunque, che in questo contesto la gara di Conference contro lo Jagiellonia non possa essere affrontata con la testa sgombra. E soprattutto con i giocatori più decisivi (come Fagioli e Kean) che dovranno essere risparmiati in vista degli impegni di campionato. Dopo aver rappresentato per anni il fiore all’occhiello sportivo della gestione Commisso, ora la Conference rischia di diventare un peso e un dispendio di energie supplementare che non sarà facile gestire. Il Pisa, ad esempio, avrà 9 giorni per preparare il derby della vita a Firenze, mentre i viola dovranno affrontare una gara in Polonia e avranno poco tempo per riprendersi dalle fatiche di coppa. Un ostacolo in più nella difficile corsa per la salvezza. Che adesso entra nella sua fase più calda. Vietato mollare.
