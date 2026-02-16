Il prossimo derby al Franchi contro il Pisa rappresenta uno snodo cruciale per la stagione della Fiorentina. Per Paolo Vanoli e Fabio Paratici sarà fondamentale gestire pressione ed energie: fallire un altro scontro diretto significherebbe vanificare quanto di buono costruito a Como, proprio come accaduto dopo la vittoria di Bologna. Al contrario, un successo permetterebbe ai viola di salire a +9 sui nerazzurri, mettendo una seria ipoteca sulla salvezza ed eliminando una concorrente dalla corsa.
CorFio avverte: “Fiorentina, se perdi col Pisa cancelli la vittoria col Como”
La lotta per restare in Serie A resta comunque ampia e intricata. In attesa del risultato tra Cagliari e Lecce – quest’ultimo appaiato alla Fiorentina a quota 21 – anche Genoa e Cremonese sono pienamente coinvolte dopo lo 0-0 che le ha portate a 24 punti. La vittoria di Como ha avuto il merito di allargare il gruppo delle pericolanti, offrendo ai viola qualche margine in più e la possibilità di non dipendere esclusivamente dai passi falsi del Lecce.
Il calendario propone incroci decisivi: la trasferta contro la Cremonese a metà marzo e, più avanti, la sfida casalinga contro il Genoa alla terzultima giornata. Proprio per questo diventa vitale dare continuità al successo sul lago e provare ad arrivare a quegli appuntamenti con una classifica già rassicurante. Chiudere il discorso salvezza in anticipo significherebbe trasformare la tensione in serenità e blindare una stagione fin qui tormentata. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
