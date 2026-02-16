CorFio avverte: “Fiorentina, se perdi col Pisa cancelli la vittoria col Como”

La lotta per restare in Serie A resta comunque ampia e intricata. In attesa del risultato tra Cagliari e Lecce – quest’ultimo appaiato alla Fiorentina a quota 21 – anche Genoa e Cremonese sono pienamente coinvolte dopo lo 0-0 che le ha portate a 24 punti. La vittoria di Como ha avuto il merito di allargare il gruppo delle pericolanti, offrendo ai viola qualche margine in più e la possibilità di non dipendere esclusivamente dai passi falsi del Lecce.