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Corriere Fiorentino

Poesio: “Fiorentina, un minuto dopo la salvezza delineare il nuovo progetto”

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Il commento di Ernesto Poesio
Redazione VN

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza il momento della Fiorentina in vista della sfida di questa sera contro la Lazio. Ecco le sue parole:

Ancora quattro giorni, da stasera a giovedì, e la stagione della Fiorentina potrebbe dirsi virtualmente conclusa. Ma se in campionato una vittoria contro la Lazio potrebbe quasi chiudere i conti per quanto riguarda la salvezza col terzultimo posto che diverrebbe distante 8 punti, la fine dell’avventura in Conference (con la prospettiva di dire addio all’Europa chissà per quanto) significherebbe aver fallito l’improbabile rimonta dopo il disastroso 3-0 dell’andata. Comunque vada saranno pochi i motivi per festeggiare (farlo per una salvezza vorrebbe dire consegnarsi alla mediocrità) e molti quelli su cui riflettere in vista di quella ricostruzione che per ora è stata più auspicata da tifosi e critica, che davvero preannunciata dalla stessa società. Il futuro in casa viola continua in effetti a restare sospeso. Poche sono state le dichiarazioni del club in questo senso, nulle quelle della proprietà. Certo, gli sforzi (chiamiamoli così) dello sgangherato gruppo di Vanoli e con esso quelli della società sono al momento tesi esclusivamente alla salvezza e non potrebbe essere altrimenti. Ma c’è da augurarsi che un minuto dopo averla raggiunta, la Fiorentina non perda tempo a delineare il nuovo progetto tecnico.

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