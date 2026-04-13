Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza il momento della Fiorentina in vista della sfida di questa sera contro la Lazio. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “Fiorentina, un minuto dopo la salvezza delineare il nuovo progetto”
Corriere Fiorentino
Poesio: “Fiorentina, un minuto dopo la salvezza delineare il nuovo progetto”
Il commento di Ernesto Poesio
Ancora quattro giorni, da stasera a giovedì, e la stagione della Fiorentina potrebbe dirsi virtualmente conclusa. Ma se in campionato una vittoria contro la Lazio potrebbe quasi chiudere i conti per quanto riguarda la salvezza col terzultimo posto che diverrebbe distante 8 punti, la fine dell’avventura in Conference (con la prospettiva di dire addio all’Europa chissà per quanto) significherebbe aver fallito l’improbabile rimonta dopo il disastroso 3-0 dell’andata. Comunque vada saranno pochi i motivi per festeggiare (farlo per una salvezza vorrebbe dire consegnarsi alla mediocrità) e molti quelli su cui riflettere in vista di quella ricostruzione che per ora è stata più auspicata da tifosi e critica, che davvero preannunciata dalla stessa società. Il futuro in casa viola continua in effetti a restare sospeso. Poche sono state le dichiarazioni del club in questo senso, nulle quelle della proprietà. Certo, gli sforzi (chiamiamoli così) dello sgangherato gruppo di Vanoli e con esso quelli della società sono al momento tesi esclusivamente alla salvezza e non potrebbe essere altrimenti. Ma c’è da augurarsi che un minuto dopo averla raggiunta, la Fiorentina non perda tempo a delineare il nuovo progetto tecnico.
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