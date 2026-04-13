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Corriere dello Sport

CorSport: “Saltare giovedì per recuperare. Tentativo fallito con Moise Kean”

Copertina Vanoli Kean
Il Corriere dello Sport su Moise Kean
Redazione VN

Oltre l’emergenza, se stasera alla comunicazione delle formazioni ufficiali troveranno conferma tutte le indicazioni: per Vanoli che rischia seriamente di affrontare la Lazio, in una partita fondamentale, senza quattro titolari riconosciuti di questa squadra e un quinto che torna tra i convocati dopo un lungo stop. Ma soprattutto ancora una volta senza Kean.

Anche ieri il centravanti violazzurro ha continuato ad allenarsi a parte rispetto ai compagni ed è la sola certezza dentro una navigazione a vista che però allontana di nuovo il suo rientro: là davanti ci sarà Piccoli, esclusi recuperi clamorosi dell’ultimo momento, e Kean al massimo potrà andare in panchina.

La situazione è questa, pari pari, soggetta come sempre al dolore alla tibia, e giova ricordare che l’attaccante aveva svolto regolarmente l’allenamento del martedì pre-Crystal Palace, salvo poi rimanere a Firenze e non seguire i compagni a Londra. Tentativo (giustificato) di preservarlo per la Lazio evitandogli il doppio impegno ravvicinato che non andrà a buon fine. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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