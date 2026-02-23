Ernesto Poesio presenta Fiorentina-Pisa. Ecco la sua analisi riportata dal Corriere Fiorentino:
Poesio: "Fiorentina, oggi hai tutto da perdere. Vanoli può solo vincere"
La Fiorentina, pur con tutti i problemi e i punti gettati al vento, ha un potenziale di molto superiore che, finalmente, Vanoli sembra aver trovato la chiave per sbloccare e l’andamento delle ultime dieci gare (con 15 punti conquistati) lo dimostra. Inevitabile quindi che per la Fiorentina l’unico risultato accettabile nella gara di oggi sia la vittoria. I viola insomma hanno tutto da perdere a differenza dei nerazzurri e potrebbe essere questa l’insidia maggiore a cui porre attenzione. Ma non solo. La Fiorentina sia contro il Como che contro lo Jagiellonia ha lasciato agli avversari il possesso palla sfruttando il gioco di ripartenza. Contro il Pisa quest’oggi, saranno invece i viola a dover condurre la partita. Un test importante che metterà alla prova i miglioramenti delle ultime gare e che, se superato, autorizzerebbe a guardare con maggior fiducia il finale di stagione. Che resterà comunque faticoso e pieno di insidie in campionato, in attesa di capire quanto lungo sarà il cammino in Conference. Ma intanto un passo alla volta. Ora c’è un derby infuocato da giocare.
