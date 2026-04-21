Ernesto Poesio si sofferma sul futuro di Paolo Vanoli e di tutta la Fiorentina. Ecco le sue parole al Corriere Fiorentino:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “Filtrano voci sulla permanenza di Vanoli, ma le prestazioni sono mediocri”
Corriere Fiorentino
Poesio: “Filtrano voci sulla permanenza di Vanoli, ma le prestazioni sono mediocri”
"Molto dipenderà però anche dalle ambizioni e dalle risorse che la società deciderà di mettergli a disposizione. In attesa che magari Joseph Commisso torni a palesarsi per tracciare gli orizzonti"
Le partite che restano da giocare serviranno soprattutto per definire le scelte in vista della prossima stagione e in questo senso la posizione di Vanoli continua a restare sospesa: da una parte il club che ha in più di un’occasione fatto filtrare l’intenzione di dare continuità al lavoro del tecnico, dall’altra però prestazioni mediocri come quella di ieri sera non possono che generare dubbi sull’opportunità di proseguire sulla stessa strada. A decidere sarà naturalmente il direttore sportivo Paratici chiamato a dare la propria impronta sulla nuova Fiorentina. Molto dipenderà però anche dalle ambizioni e dalle risorse che la società deciderà di mettergli a disposizione. In attesa che magari Joseph Commisso torni a palesarsi per tracciare gli orizzonti, saranno dunque le prime mosse di mercato a parlare. L’impressione, nonostante questo finale di stagione migliore sotto il piano dei risultati (molto meno su quello del gioco e dell’identità di squadra), è che la Fiorentina abbia comunque bisogno di cambiamenti importanti e non solo di ritocchi. Anche perché se l’obiettivo dovesse essere il ritorno immediato in una competizione europea, sono molte le squadre che in questo momento sembrano partire davanti alla Fiorentina. Interrompere la decrescita e ripartire con nuove ambizioni, ora per Paratici inizia la vera sfida. Ma in fondo ha scelto Firenze anche per questo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA