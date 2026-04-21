CorFio: “Così Jack Harrison ha scalato le gerarchie di Paolo Vanoli”

Il momento positivo di Harrison non si limita al gol: nelle ultime partite è tornato decisivo anche in fase offensiva, dopo un lungo periodo più orientato al lavoro di equilibrio. Gli assist contro Verona e Lazio, sommati a quello precedente contro il Torino, confermano una crescita evidente. Numeri che assumono ancora più valore considerando che non infilava una serie così produttiva dai tempi del Leeds United, nelle prime giornate della stagione 2022-23, e che l’ultimo gol risaliva alla sua esperienza con l’Everton nel marzo 2025.

Arrivato alla Fiorentina in prestito a gennaio, Harrison ha trovato il suo primo gol in maglia viola dopo diverse presenze, confermando però la fiducia dell’allenatore per il suo contributo complessivo. Negli anni il suo gioco si è evoluto, diventando meno incisivo sotto porta ma più utile tatticamente, soprattutto sulla fascia destra. Ora, oltre alla solidità, sta tornando a offrire anche qualità e concretezza nell’ultimo terzo di campo, aggiungendo valore alla squadra in un momento decisivo della stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.