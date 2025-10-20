Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza la situazione della Fiorentina di Stefano Pioli. La classifica preoccupa, i leader scarseggiano e non manca una critica al capitano Ranieri:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “Fagioli-Gudmundsson, che equivoco. E Ranieri abbandoni queste sceneggiate”
Corriere Fiorentino
Poesio: “Fagioli-Gudmundsson, che equivoco. E Ranieri abbandoni queste sceneggiate”
"L’impressione però che alcune scelte nella costruzione della squadra siano state poco felici si rafforza di partita in partita"
Già perché l’ultimo posto in coabitazione con Pisa e Genoa, frutto di soli 3 punti in 7 partite, non può non preoccupare per tutto quello che porta con sé in una squadra che almeno fino a oggi sta difettando anche di leader in grado di affrontare un momento così difficile. Eppure è proprio adesso che la Fiorentina ha necessità di ritrovare calma e lucidità abbandonando le sceneggiate di Ranieri (da un capitano ci si aspetta ben altro) e cercando di capire come accendere il motore di una squadra che non sembra riuscire a esprimere il suo potenziale. Per questo dalla partita di Milano Pioli dovrà sforzarsi di trovare anche qualche segnale positivo. Individuare alcune certezze e intorno provare a far germogliare una squadra che continua ad apparire ancora troppo lontana dall’idea della scorsa estate, partita con ben altri presupposti e ambizioni. L’impressione però che alcune scelte nella costruzione della squadra siano state poco felici si rafforza di partita in partita, di scelta (dell’allenatore) in scelta. I due grandi equivoci, Fagioli e Gudmundsson, continuano a restare tali. I giocatori su cui era stata pensata la Fiorentina navigano ai margini, senza capacità di incidere né di regalare quello strappo a una squadra che durante la gara non riesce quasi mai a cambiare passo. Non sono dettagli e per questo, come una macchina non assemblata al meglio, difficili da risolvere in poco tempo. Ma il tempo è proprio quello che sembra ora mancare, con un calendario difficilissimo e una squadra impreparata ad affrontare le zone basse della classifica. Un mix assai pericoloso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA