Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza la vittoria della Fiorentina di Vanoli sul campo del Como di Fabregas:
Poesio avverte: “Nessun festeggiamento eccessivo al Viola Park, conta il Pisa”
L'avvertimento di Poesio
È meglio mettere subito in guardia, anche a costo di apparire eccessivamente prudenti: il reale peso della vittoria, per certi versi inaspettata, della Fiorentina contro il Como lo potremo valutare davvero soltanto lunedì 23 febbraio, al fischio finale del derby casalingo contro il Pisa. Troppe volte d’altronde, in questa stagione, i viola hanno illuso di aver imboccato la strada giusta salvo spegnere subito la fiammella della speranza. Nessuna distrazione quindi, né festeggiamento eccessivo (sarebbe fuori luogo vista la stagione) al Viola Park. C’è da augurarsi che un dirigente di esperienza come Fabio Paratici sappia bene come mantenere altissima la concentrazione e la tensione per una squadra che ieri a Como ha saputo interpretare al meglio la partita. Attenta e chiusa in difesa, la Fiorentina di Vanoli si è finalmente calata nella dimensione della squadra in lotta per la salvezza, al cospetto di un Como che forse ha guardato troppo la classifica (sia la propria che quella dei viola) ed è sceso in campo dando per scontato un risultato positivo. E invece alla fine sono stati i viola a sorridere e a incassare tre punti fondamentali per questa lotta salvezza che resterà aperta ancora a lungo come lo stesso nuovo direttore sportivo viola ha ricordato il giorno del suo arrivo a Firenze.
