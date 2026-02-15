Nazione: “Fiorentina, Vanoli non concede riposo. In 5 giorni si decide la stagione”

La decisione di Vanoli

Redazione VN 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 08:42)

La stagione della Fiorentina si concentra in cinque giorni decisivi: la trasferta europea di giovedì a Bialystok contro lo Jagiellonia e, subito dopo, il derby salvezza contro il Pisa del 23 febbraio. Due appuntamenti che possono indirizzare sia il cammino internazionale sia la lotta per restare in categoria. Paolo Vanoli ne è consapevole e ha scelto di non concedere riposo alla squadra, riprendendo immediatamente gli allenamenti per preparare al meglio entrambe le sfide, con un’attenzione particolare alle condizioni degli infortunati.

A Como erano assenti Gudmundsson e Rugani, entrambi con l’obiettivo di rientrare almeno per il derby. Il fantasista islandese è quasi del tutto recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata contro il Torino, ma lo staff medico ha preferito non rischiarlo nell’ultima trasferta. Difficile anche una sua convocazione per la gara in Polonia, dove sono previste temperature rigidissime tra i -5 e i -10 gradi: possibile che qualche big resti a Firenze in vista di impegni più prioritari.

Diversa la situazione di Rugani: il difensore, escluso dalla lista Uefa, non potrà essere impiegato contro lo Jagiellonia, ma ha già ripreso ad allenarsi in gruppo e punta a una maglia da titolare nel derby con il Pisa. La Fiorentina si gioca tanto in pochi giorni e dovrà gestire energie, scelte e recuperi con la massima attenzione per non compromettere una stagione appesa a un filo. Lo scrive la Nazione.