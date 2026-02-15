Gazzetta su Kean: “Sovrastato da Ramon, calcia il rigore come meglio non potrebbe”

Fabregas smonta e rimonta il Como cercando soluzioni. Quella iniziale funziona poco: Baturina dall'ala sinistra viene a giocare "dentro", di fianco a Nico , con Valle più alto e Da Cunha che scala al suo posto. Ma nelle vie centrali la Fiorentina fa blocco.

Allora nella ripresa entra subito Rodriguez al posto del vacuo Kuhn e va in ampiezza a sinistra, con Baturina di là ma sempre stretto e Vojvoda più alto: così si ricompone il motore a due cilindri Perrone-Da Cunha, che alza i giri. Ma l'ex City non è in giornata: sbaglia il passaggio in uscita perché la Violà pressa, poi tocca Mandragora in area su un pallone innocuo o poco più, rigore netto, Kean - a lungo sovrastato da Ramon - su tiro libero calcia come meglio non potrebbe per il 2-0.