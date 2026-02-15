Aveva ragione infatti Fabregas, quando alla vigilia sottolineava la posizione "bugiarda" della Fiorentina, la cui rosa non appartiene per lignaggio ai bassifondi ed è stata arricchita da gente di sostanza come Brescianini in mezzo o come Harrison e Solomon sugli esterni: magari le nuove ali non sempre hanno lo spunto che paralizza l'avversario, ma corrono, coprono, ripartono, si applicano.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Fabregas aveva ragione a sottolineare la posizione bugiarda dei viola”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Fabregas aveva ragione a sottolineare la posizione bugiarda dei viola”
L'analisi della Gazzetta
Lo fa in realtà tutta la squadra, ed è questo a fare la differenza: il simbolo è Nicolò Fagioli, che prima della mezzora guizza in area lariana, dribbla Kempf che già aveva respinto male la sua conclusione e battezza Butez sul palo più vicino con facilità disarmante. E poi l'ex Juve si spende su Nico Paz, lo insegue, ne limita la sfera d'influenza.
Il 10 argentino è l'unica risorsa utile al Como del primo tempo: un inserimento su cross basso di Kuhn, un paio di conclusioni dalla distanza ma fuori misura. Nella ripresa Nico si spegne, e la pericolosità scende troppo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA