Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Fabregas aveva ragione a sottolineare la posizione bugiarda dei viola”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Fabregas aveva ragione a sottolineare la posizione bugiarda dei viola”

Gazzetta: “Fabregas aveva ragione a sottolineare la posizione bugiarda dei viola” - immagine 1
L'analisi della Gazzetta
Redazione VN

Aveva ragione infatti Fabregas, quando alla vigilia sottolineava la posizione "bugiarda" della Fiorentina, la cui rosa non appartiene per lignaggio ai bassifondi ed è stata arricchita da gente di sostanza come Brescianini in mezzo o come Harrison e Solomon sugli esterni: magari le nuove ali non sempre hanno lo spunto che paralizza l'avversario, ma corrono, coprono, ripartono, si applicano.

Lo fa in realtà tutta la squadra, ed è questo a fare la differenza: il simbolo è Nicolò Fagioli, che prima della mezzora guizza in area lariana, dribbla Kempf che già aveva respinto male la sua conclusione e battezza Butez sul palo più vicino con facilità disarmante. E poi l'ex Juve si spende su Nico Paz, lo insegue, ne limita la sfera d'influenza.

Il 10 argentino è l'unica risorsa utile al Como del primo tempo: un inserimento su cross basso di Kuhn, un paio di conclusioni dalla distanza ma fuori misura. Nella ripresa Nico si spegne, e la pericolosità scende troppo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

Leggi anche
Gazzetta denuncia: “Il gesto poco simpatico di Nicolò Fagioli ai tifosi del Como”
CorSport: “Diamo a Vanoli quel è che di Vanoli, grandi meriti per il tecnico”

© RIPRODUZIONE RISERVATA