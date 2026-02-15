Gazzetta denuncia: “Il gesto poco simpatico di Nicolò Fagioli ai tifosi del Como”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul finale di Como-Fiorentina. In particolare, su un brutto gesto di Nicolò Fagioli nei confronti dei tifosi del Sinigaglia:
La partita si infiamma e si innervosisce, anche perché la Fiorentina gioca sulla necessità di tempo del Como e approfitta di ogni interruzione per guadagnare secondi. Fagioli, richiamato per Ndour, macchia una prestazione sontuosa con un gesto poco simpatico verso i tifosi di casa che si addensano dietro la panchina viola con parole tutt'altro che amichevoli. Ma il più nervoso è Morata: proprio l'uomo che dovrebbe portare esperienza si prende due gialli in pochi secondi, entrambi praticamente a gioco fermo, e complica il tentativo di rimonta, provato con Ramon centravanti. La Fiorentina gestisce il recupero e si prende tre punti d'oro, il Como si ritrova sconfitto e poi pure sorpassato dall'Atalanta in zona Europa: l'altezza della sue ambizioni sarà testata a stretto giro, con le visite a Milan e Juve nel giro di quattro giorni.
