Merito a Vanoli per aver preparato la partita con intelligenza tattica e alla Fiorentina per averla interpretata con applicazione e concretezza. Il piano era chiaro: spezzare il ritmo del Como e chiudere le linee di passaggio verticali della squadra di Fabregas. I viola lo hanno fatto con attenzione e sostanza, sfruttando anche una serata poco brillante degli avversari, padroni del possesso (67%) e più prolifici nei tiri (16-7) ma incapaci di rendersi davvero pericolosi. De Gea e compagni hanno accettato il copione, difendendo con ordine e aspettando l’episodio giusto.
Corriere dello Sport
CorSport: “Diamo a Vanoli quel è che di Vanoli, grandi meriti per il tecnico”
L’episodio arriva al 26’: Fagioli approfitta di una respinta imprecisa di Kempf, salta il difensore e con una finta elegante spiazza Butez per l’1-0. A inizio ripresa il raddoppio: Mandragora conquista un rigore su fallo ingenuo di Perrone e lascia il dischetto a Kean, che trasforma con freddezza per il 2-0, firmando il suo settimo centro in campionato. Una Fiorentina concreta e glaciale, capace di colpire nei momenti chiave pur lasciando il pallino del gioco agli avversari.
Nel finale, però, non mancano tensione e complicazioni. Vanoli viene espulso per proteste, il Como accorcia con l’autogol di Parisi su cross di Jesus Rodriguez e la gara si accende tra nervosismi e mischie. I lombardi non riescono però a costruire occasioni pulite, mentre la Fiorentina controlla senza eccessivi affanni, sfiorando anche il terzo gol con Piccoli nel recupero. Tre punti pesantissimi, ora da trasformare in slancio decisivo verso la salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.
