CorSport: “Diamo a Vanoli quel è che di Vanoli, grandi meriti per il tecnico”

Merito a Vanoli per aver preparato la partita con intelligenza tattica e alla Fiorentina per averla interpretata con applicazione e concretezza. Il piano era chiaro: spezzare il ritmo del Como e chiudere le linee di passaggio verticali della squadra di Fabregas. I viola lo hanno fatto con attenzione e sostanza, sfruttando anche una serata poco brillante degli avversari, padroni del possesso (67%) e più prolifici nei tiri (16-7) ma incapaci di rendersi davvero pericolosi. De Gea e compagni hanno accettato il copione, difendendo con ordine e aspettando l’episodio giusto.