Pisa, probabile formazione: torna Touré, Nzola davanti e pochi dubbi

La Fiorentina va nella tana di un Pisa che gioca bene ma che non raccoglie punti. La gara dell'Arena Garibaldi diventa molto importante per svoltare il campionato di entrambe e i nerazzurri hanno tutte le intenzioni di provare a cogliere la prima vittoria. Pochi esperimenti e spazio ai migliori per l'ex Gilardino, che si dovrebbe affidare al grosso dei titolari visto contro il Napoli. Tornerà Touré dal 1', per il resto ci sono pochi dubbi anche sui quotidiani.

Davanti l'ex Nzola

Modulo 3-5-2 ormai collaudato con capitan Caracciolo, Canestrelli e Bonfanti dall'inizio. L'ex Atalanta prende il posto di Lusuardi, che invece aveva giocato a Napoli. Pochi ballottaggi anche in mezzo: Marin e Aebischer sono sicuri della titolarità e con loro dovrebbe esserci anche Akinsanmiro, fin qui pure lui quasi sempre dall'inizio. Sulla fascia destra tornerà Touré e a sinistra si accomoderà Leris. In avanti l'ex viola Nzola, per cui Gilardino ha speso parole importanti, insieme a Moreo. Quest'ultimo pare favorito su Tramoni, schierato solo dal Corriere dello Sport.