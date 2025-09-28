Piovanelli: “Il passaggio alla Juve? L’errore più grande della mia vita”

"Io odio la Juve, sono antijuventino. La scelta di andare a giocare a Torino è l'errore più grande della mia vita"

Lamberto Piovanelli, fiorentino di nascita, ma che in Serie A ha vestito le maglie di Pisa e Juventus, ha rilasciato un'intervista a La Nazione dove, tra le altre cose, ricorda il momento in cui scelse di passare in bianconero definendola "una scelta sbagliata".