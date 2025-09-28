Diamanti: “Con Pioli mi sono divertito. Credo di avergli dato molto”

Le parole dell'ex viola Alessandro Diamanti nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Con Pioli mi sono divertito. Credo di avergli dato molto"

L'ex viola, Alessandro Diamanti, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport e, tra i vari temi, ha parlato anche del rapporto con l'attuale allenatore della Fiorentina Stefano Pioli.