Diamanti: “Con Pioli mi sono divertito. Credo di avergli dato molto”

L'ex viola, Alessandro Diamanti, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport e, tra i vari temi, ha parlato anche del rapporto con l'attuale allenatore della Fiorentina Stefano Pioli.
Le parole dell'ex viola Alessandro Diamanti nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Con Pioli mi sono divertito. Credo di avergli dato molto"
Chi è l'allenatore che ti ha capito di più?—
Bisoli e Pioli. Bisoli mi disse: "Se non arrivi in Serie A ho sbagliato io, sei troppo forte. E' stato il primo a crederci davvero, in C con lui prendevo tante di quelle botte che non hai idea. Non c'erano né telecamere né tutele, pesavo 60 chili e andavo a contrasto con chi ne pesava 90 senza paura. Un atro con cui mi sono divertito è Pioli a Bologna; in attacco giocavamo io e Gila. Il mister mi chiedeva di gare la fase difensiva ma poi mi lasciava libero di giocare come volevo. Credo di avergli dato molto.
