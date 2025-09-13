Pioli torna al Franchi, Nazione: “Poco importa se alle spalle avrà un cantiere”

L'emozione di risalire le scale che portano al terreno di gioco Stefano Pioli la riproverà forte.Poco importa se alle spalle avrà ancora un cantiere, il muro viola della Curva Fiesole se lo ritroverà davanti agli occhi.
Pioli e il suo ritorno al Franchi
La prima al Franchi dopo quattro mesi porta con sé anche un aspetto romantico per niente secondario. Il Pioli Bis fra le mura amiche comincia di fatto oggi, in una di quelle serate da brividi alle quali deve aver pensato il tecnico emiliano quando ancora si trovava in Arabia Saudita e stava per dare virtualmente la mano ai dirigenti viola. Lo scrive la Nazione.
