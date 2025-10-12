Pioli studia le palle inattive. Adesso 2 giorni di riposo per la Fiorentina

Sono proseguiti anche ieri (se pur a ranghi ridotti) gli allenamenti della Fiorentina, che al Viola Park ha concluso la settimana di lavoro con una seduta improntata sulla tattica e sullo sviluppo delle palle inattive.

Oggi e domani Ranieri e soci godranno di due giorni di riposo, con la ripresa delle sedute fissata per martedi mattina, giorno nel quale sono attesi a Firenze i primi nazionali di rientro dagli impegni con le rispettive Selezioni (nello specifico il 14 dovrebbero rivedersi a Bagno a Ripoli Pongracic, Dzeko e Kospo mentre tutti gli altri saranno a disposizione tra mercoledì e giovedì).