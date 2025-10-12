Viola News
La Nazione

Pioli studia le palle inattive. Adesso 2 giorni di riposo per la Fiorentina

Pioli e gli allenamenti al Viola Park
Sono proseguiti anche ieri (se pur a ranghi ridotti) gli allenamenti della Fiorentina, che al Viola Park ha concluso la settimana di lavoro con una seduta improntata sulla tattica e sullo sviluppo delle palle inattive.

Oggi e domani Ranieri e soci godranno di due giorni di riposo, con la ripresa delle sedute fissata per martedi mattina, giorno nel quale sono attesi a Firenze i primi nazionali di rientro dagli impegni con le rispettive Selezioni (nello specifico il 14 dovrebbero rivedersi a Bagno a Ripoli Pongracic, Dzeko e Kospo mentre tutti gli altri saranno a disposizione tra mercoledì e giovedì).

Continuano a far progressi Fazzini e Dodo, che da martedì potrebbero riprendere ad allenarsi in gruppo. Più indietro Sohm, ancora alle prese con la fascite plantare che gli ha fatto saltare le ultime due partite. Lo scrive la Nazione.

