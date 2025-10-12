Ndour è il leader dell’Italia Under 21. A secco Edin Dzeko

Chiamatelo pure leader. Sì, non è un'esagerazione. perché Cher Ndour è il faro della Nazionale Under 21 allenata da Silvio Baldini. Reduce dal ciclo precedente, per età è rientrato anche nel nuovo biennio. E se gli Azzurrini volano nel Gruppo E di qualificazione ai prossimi Europei (9 punti in 3 partite come la Polonia, e martedì andrà in scena la sfida con l'Armenia) c'è molto anche del centrocampista della Fiorentina, titolare imprescindibile nella mediana di Baldini. Anche nel 4-0 alla Svezia l'ex PSG è stato titolare ed è uscito soltanto nel finale a gara ormai in cassaforte.