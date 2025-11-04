Il Corriere Fiorentino rivela la risposta di Stefano Pioli alla società nel momento in cui gli viene chiesto di dimettersi. Continua il muro contro muro tra allenatore e società:
Pioli: “Mandatemi via voi”. CorFio: “Non rinuncia nemmeno a un centesimo”
Stefano Pioli è inamovibile
Il braccio di ferro era iniziato domenica, dopo la sconfitta col Lecce. Da una parta una dirigenza che si aspettava una presa di responsabilità con conseguenti dimissioni, dall’altra un tecnico che non ne voleva nemmeno sentir parlare. «Mandatemi via voi», è stata la risposta. Da lì, il via alle trattative per arrivare almeno a un’intesa per una buonuscita e una separazione consensuale. La prima proposta però, il riconoscimento di 3 milioni netti e quindi di tutta questa stagione a fronte delle tre (9 milioni netti, 18 lordi) previste dal contratto, è stata respinta dall’allenatore. Un vero e proprio stallo, con Pioli che è andato a letto con l’intenzione di non rinunciare nemmeno a un centesimo. Per questo, a meno che la notte non abbia portato consigli diversi, la Fiorentina sarà costretta oggi a esonerarlo. Una via drastica, ma forse inevitabile.
