Pioli contro Pisacane: da Astori a Murelli. Un legame che parte da lontano

Oggi la sfida tra Pioli e Pisacane

Redazione VN 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 08:28)

Il match di oggi mette di fronte due generazioni diverse: il debuttante Fabio Pisacane, 39 anni, alla prima esperienza da tecnico in Serie A dopo aver guidato il Cagliari una sola volta in B, e l’esperto Stefano Pioli, 59 anni, con 778 panchine alle spalle, di cui 493 in Serie A e già storico della Fiorentina come giocatore e allenatore. La vera differenza tra i due sta nell’esperienza e nel bagaglio accumulato, ma indipendentemente dal risultato, la partita rappresenta un momento significativo per entrambi.

I preparativi e le emozioni sono diversi: Pisacane, visibilmente emozionato, affronta la sua prima conferenza stampa da tecnico della massima serie, mentre Pioli mantiene la calma e la concentrazione, cercando di non farsi travolgere dai sentimenti. Un momento di unione tra le due squadre arriverà al minuto 13, in ricordo di Davide Astori, simbolo di legame tra Fiorentina e Cagliari, che susciterà un applauso condiviso per onorare la memoria del capitano.

Nonostante le differenze di esperienza, i due allenatori condividono punti in comune, in particolare il percorso tecnico. Il vice di Pisacane, Giacomo Murelli, ha lavorato a lungo con Pioli dal Parma al Milan e porta con sé know-how prezioso. Pisacane, che si è distinto con la Primavera del Cagliari vincendo la Coppa Italia contro il Milan, riceve oggi un’enorme opportunità da parte del presidente Giulini, che punta su di lui affidandogli una responsabilità enorme in Serie A. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.