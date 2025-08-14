Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, avversario della Fiorentina alla prima di campionato, è intervenuto in Coppa Italia per presentare la partita contro la Virtus Entella. L'allenatore rossoblù ha fatto anche il punto sui giocatori ancora non al 100%
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news altre di serie a Cagliari, Pisacane: “Felici che Esposito ci abbia scelto. Acciaccati? Vi dico”
Avversari
Cagliari, Pisacane: “Felici che Esposito ci abbia scelto. Acciaccati? Vi dico”
Le ultime sulla squadra sarda, prima avversaria della Fiorentina in campionato
Luperto ancora non sta bene, per Kilicsoy dovremo attendere un po'. Sono state riposte in lui tante speranze e non dovremo commettere l'errore di caricarlo troppo. Esposito? Ha esperienza nonostante l'età e grandissima tecnica, siamo felici che abbia scelto di venire al Cagliari. Gaetano sarà difficile vederlo in campo, è reduce da un intervento chirurgico. Ha necessità di tempo per recuperare
© RIPRODUZIONE RISERVATA