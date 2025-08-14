Viola News
Cagliari, Pisacane: “Felici che Esposito ci abbia scelto. Acciaccati? Vi dico”

Le ultime sulla squadra sarda, prima avversaria della Fiorentina in campionato
Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane, avversario della Fiorentina alla prima di campionato, è intervenuto in Coppa Italia per presentare la partita contro la Virtus Entella. L'allenatore rossoblù ha fatto anche il punto sui giocatori ancora non al 100%

Luperto ancora non sta bene, per Kilicsoy dovremo attendere un po'. Sono state riposte in lui tante speranze e non dovremo commettere l'errore di caricarlo troppo. Esposito? Ha esperienza nonostante l'età e grandissima tecnica, siamo felici che abbia scelto di venire al Cagliari. Gaetano sarà difficile vederlo in campo, è reduce da un intervento chirurgico. Ha necessità di tempo per recuperare

