Pioli, c’è una Fiorentina A e una B. Curiosità nel finale all’Old Trafford

La Repubblica scrive oggi della prova di ieri della Fiorentina all'Old Trafford contro il Manchester United LEGGI QUI. Come riporta il quotidiano, per la prima volta si è vista la squadra che il tecnico ha in mente per la stagione 25/ 26. Interpreti quasi identici rispetto all’anno precedente, approccio alla gara totalmente diverso. I Red Devils erano più avanti nella preparazione, ma nonostante questo la Fiorentina ha tenuto il campo e, a tratti, comandato la partita. Pioli conferma che ad oggi esiste una Fiorentina A e una Fiorentina B e lancia i titolarissimi dal 1’. Con una piccola ma importante sorpresa: fuori Ndour, e dentro il nuovo acquisto Simon Sohm. Poi in campo la partita è vera. Si capisce già dai primi minuti che la Fiorentina ha un altro piglio e un’altra condizione rispetto alla sfida di una settimana fa contro il Leicester. Sohm ci mette meno di otto minuti a presentarsi ai nuovi tifosi segnando lo 0-1. Cross morbido di Gudmundsson da corner, piattone di contro balzo all’angolo e viola in vantaggio.Da lì in poi Ranieri e compagni prendono fiducia e il primo quarto di gara è contraddistinto da una Fiorentina in proiezione offensiva. Poi le gambe pesanti iniziano a farsi sentire e il baricentro si abbassa un po’. La prima frazione sichiude già sull’1 a 1 dopo un autogol di Gosens su corner in cui sembra palese un fallo in attacco. Nella ripresa la Fiorentina soffre leggermente di più la spinta di Diallo e le giocate fra le linee di Bruno Fernandes, con De Gea attento sulle conclusioni di Cunha e Maguire. La squadra prova comunque a rendersi pericolosa dalle parti di Bayindir. Negli ultimi minuti c’è spazio per la standing ovation a De Gea e per Martinelli, che difficilmente dimenticherà questa giornata. Il match si chiude ai rigori con la vittoria dei Red Devils, ma Stefano Pioli raccoglie indicazioni molto utili dalla tournée inglese. Curiosità nel finale: alcuni giocatori dopo i tre fischi dell’arbitro al 90’ si erano allontanati dal campo dimenticando dei rigori in programma. Nel complesso, la Fiorentina esce soddisfatta dall’ultima amichevole in Inghilterra. I ragazzi di Pioli se la giocano alla pari mostrando condizione atletica in crescita e idee molto chiare rispetto a ciò che vogliono esprimere in campo.