Un gol, una traversa e tante conclusioni: com’è andato l’esordio viola di Sohm

Il resoconto della prima partita in maglia viola di Simon Sohm
Redazione VN

Stefano Pioli per la sfida contro il Manchester United ha deciso di schierare subito il neo acquisto Simon Sohm. Lo svizzero ha risposto presente con un gol all'8 minuto: calcio d'angolo battuto da Gudmundsson, Sohm solo in area sfruttando i blocchi dei compagni ha segnato di controbalzo timbrando subito all'esordio con la Fiorentina. Pochi minuti ed è andato ancora al tiro dopo una serie di scambi nello stretto, ma è stato chiuso.

Nel corso della ripresa il centrocampista ha mostrato ottime doti di inserimento arrivando più volte alla conclusione. Prima ha sfruttato un cross dalla sinistra di Kean colpendo il pallone che però è finito sulla traversa. Poi ci ha provato con un tiro al volo terminato fuori. E' stato sostituito al 62' in favore di Ndour. In attesa di vederlo nelle partite ufficiali ha firmato un ottimo nell'esordio in maglia viola.

