Piccoli vuole farcela, Fortini e Balbo recuperati. Ed ecco come sta Kean

Le speranze di Paolo Vanoli di avere un centravanti 'vero' domani nella sfida con il Genoa stanno sensibilmente aumentando. Come riporta La Nazione, anche ieri infatti Roberto Piccoli ha svolto parte del lavoro coi compagni e l'obiettivo è quello di reintegrare al 100% la punta per oggi, giorno di rifinitura. L'ex Cagliari sta bene, ha smaltito il problema agli adduttori e ha dato disponibilità a scendere in campo dal 1'. Se poi non ce la dovrà fare (ma almeno in panchina figurerà), spazio a Gudmundsson che nonostante la prova opaca di Roma resta il favorito per giocare nel ruolo di centravanti. Buone notizie dall'ultima seduta anche da parte degli altri elementi che di recente hanno ripreso a lavorare in gruppo: sia Niccolò Fortini che Luis Balbo infatti sono recuperati al 100% e saranno convocati per il match di domani. Qualche dubbio in più invece su Kean: la punta sta continuando a portare avanti il ​​proprio lavoro individuale ma ha diminuito la possibilità di essere convocato.