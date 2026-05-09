Il Corriere dello Sport scrive oggi di David De Gea, trentacinquenne portierone viola con contratto in scadenza nel giugno 2028 e una stagione con qualche ombra di troppo per il personaggio in questione. Riflettendo sul futuro dell'estremo difensore, il quotidiano afferma che De Gea a Firenze sta benissimo, ha trovato un nuovo equilibrio e nuove motivazioni dopo l'anno sabbatico post United; da fine 2025 è diventato anche capitano di un gruppo che sta riuscendo a guidare, a suon di parate, a una salvezza che proprio nel momento del cambio di gerarchie sembrava pura utopia e in questo biennio si è innamorato anche della città.
Corriere dello Sport
CorSpor: “De Gea vuole rimanere, ma c’è una pretendente. Martinelli? Ancora in prestito”
Rimarrà in viola?—
La volontà del calciatore è quella di continuare nel capoluogo toscano, almeno per un altro anno, a meno di una chiamata “da casa”, ovvero fronte rossa di Manchester. Fronte mercato però attenzione alle interferenze: un profilo alla De Gea fa gola alla Juventus, che monitora la situazione di Allison ma cerca qualcosa a prezzo più basso, inteso come costo del cartellino, perché come stipendio De Gea arriva comunque a percepire 3 milioni di euro netti all'anno.
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Il futuro della porta gigliata e di Martinelli—
Se la Fiorentina deciderà di assecondare la volontà del numero quarantatré, Tommaso Martinelli rimarrà un altro anno in prestito, probabilmente ancora alla Sampdoria dove sta facendo benissimo. Le chiavi della futura porta viola sono del classe 2006, che per molti sarebbe già pronto adesso per ricoprire il ruolo di primo a Firenze, anche perché si parla di un ventenne ed è automatico fare i paragoni con quello che succede ai pari età fuori dall'Italia.
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