CorSpor: “De Gea vuole rimanere, ma c’è una pretendente. Martinelli? Ancora in prestito”

Il Corriere dello Sport scrive oggi di David De Gea, trentacinquenne portierone viola con contratto in scadenza nel giugno 2028 e una stagione con qualche ombra di troppo per il personaggio in questione. Riflettendo sul futuro dell'estremo difensore, il quotidiano afferma che De Gea a Firenze sta benissimo, ha trovato un nuovo equilibrio e nuove motivazioni dopo l'anno sabbatico post United; da fine 2025 è diventato anche capitano di un gruppo che sta riuscendo a guidare, a suon di parate, a una salvezza che proprio nel momento del cambio di gerarchie sembrava pura utopia e in questo biennio si è innamorato anche della città.