“Il frantoio di Prandelli mi offusca la visuale”. Vicina perde ricorso contro l’ex viola

"I lavori della villa di Cesare Prandelli offuscano il mio panorama". Non c'è pace per la residenza sulle colline fiorentine dell'ex allenatore viola e ct della Nazionale Cesare Prandelli. Ma, come riporta La Nazione, anche questa volta l'ex guida gigliata ha vinto la sua partita. Non in campo ma al Tar. I giudici hanno infatti dichiarato inammissibile il ricorso di una vicina di casa che lamentava che alcuni lavori ubicati dentro la proprietà avrebbero avuto un incremento delle altezze e di conseguenza le avrebbero pregiudicato la vista sul Bobolino e la città. Nel suo ricorso, la vicina di casa (la cui proprietà confina con quella dell'allenatore) contestava al Comune di Firenze l'aver ritenuto legittimo l'intervento fatto nella proprietà Prandelli nel 2018 con cui è stato trasformato, in zona vincolata, un ex frantoio. La ricorrente, assistita dall'avvocato Duccio Traina, chiedeva anche una nuova misurazione delle altezze dei lavori del vicino partendo da un diverso punto di riflessione. Ma il Tar non è entrato neanche nel merito del ricorso, in quanto la vicina di casa di Prandelli è stata ritenuta in "difetto di legittimazione" rispetto all'azione intrapresa. "Anche le foto prodotte in giudizio dalla ricorrente - si legge ancora nella sentenza - non dimostrano la preesistenza di una veduta panoramica (che, peraltro, sarebbe una veduta laterale stante la posizione degli immobili) dalle finestre della casa in dati antecedente all'intervento per cui è causa e meritevole di apprezzamento, atteso che, da un lato, le immagini tratte dalla finestra non consentono di ammirare la vista oltre l'ingombro del complesso immobiliare di proprietà del vicino e che rimane preservata la veduta dall'edificio sulle colline retrostanti l'immobile che si affaccia sul giardino di proprietà della ricorrente".