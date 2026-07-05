La Fiorentina lavora anche sul mercato in uscita. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi per Roberto Piccoli, seguito con interesse dalla Lazio. Le parti stanno discutendo un possibile prestito oneroso, una formula che potrebbe soddisfare sia il club viola sia quello biancoceleste.
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VIOLA NEWS news viola stampa Piccoli, ma non solo. Nazione: “Il punto sulle uscite in casa Fiorentina”
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Piccoli, ma non solo. Nazione: “Il punto sulle uscite in casa Fiorentina”
Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi per Roberto Piccoli, seguito con interesse dalla Lazio.
Per Piccoli il trasferimento rappresenterebbe l'occasione di rilanciarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative, con la prospettiva di trovare maggiore continuità e un ruolo da protagonista. La Fiorentina, dal canto suo, spera di valorizzare il giocatore in vista del futuro.
Vicina alla conclusione anche la cessione di Lorenzo Amatucci. Il Deportivo La Coruña ha presentato un'offerta da 4 milioni di euro e manca soltanto il via libera definitivo di Fabio Paratici, che aveva valutato il centrocampista anche nell'ambito dei colloqui con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. Lo scrive la Nazione.
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