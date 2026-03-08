Parma, probabile formazione: Delprato trasloca, chi al posto di Bernabè?

Il Parma deve sostituire un paio di assenze illustri e Cuesta potrebbe proporre al Franchi una formazione compatta e chiusa.

Parma, il probabile undici

Nonostante La Gazzetta dello Sport schieri un Suzuki in porta appena rientrato dall'infortunio, la maggioranza dei quotidiani riparte da Corvi fra i pali in un ballottaggio che ora è apertissimo. Troilo e Circati la coppia centrale, mentre con Bristschgi indisponibile dovrebbe traslocare a destra Delprato con Valeri a sinistra. In mezzo al campo pesa l'assenza di Bernabè, così ai lati dell'ex regista viola Nicolussi Caviglia ci sarà sicuramente Keita con Sørensen. In alternativa, secondo la rosea potrebbe esserci un centrocampo più folto a quattro interpreti con l'aggiunta di Cremaschi sulla corsia di destra. In attacco giocherà Pellegrino, supportato alle spalle da Oristanio (fresco di rete al Cagliari) e Strefezza.