La Fiorentina - si legge - ha scelto di chiamare Paratici quando ha capito di aver bisogno di una guida, e in fretta. Il ds dal canto suo sta valutando se accettare una sfida complessa a Firenze, con il rischio Serie B, o restare in Premier, il campionato di riferimento al mondo, ma in un club comunque in difficoltà come il Tottenham. Se accettasse l'offerta viola si troverebbe subito a lavorare su più fronti, a partire dal nodo allenatore e passando per il mercato di gennaio con un budget limitato agli incassi delle cessioni. Le priorità sono l'arrivo di almeno un difensore, un centrocampista e un'esterno offensivo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Paratici vede viola. Vuole tornare in Italia, la Fiorentina aspetta il “sì”
news viola
Paratici vede viola. Vuole tornare in Italia, la Fiorentina aspetta il “sì”
Il dirigente deve capire se lasciare il Tottenham e la Premier per una sfida difficile: pronti quattro anni e mezzo di contratto
© RIPRODUZIONE RISERVATA