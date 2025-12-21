Paratici vede viola. Vuole tornare in Italia, la Fiorentina aspetta il “sì”

La Fiorentina - si legge - ha scelto di chiamare Paratici quando ha capito di aver bisogno di una guida, e in fretta. Il ds dal canto suo sta valutando se accettare una sfida complessa a Firenze, con il rischio Serie B, o restare in Premier, il campionato di riferimento al mondo, ma in un club comunque in difficoltà come il Tottenham. Se accettasse l'offerta viola si troverebbe subito a lavorare su più fronti, a partire dal nodo allenatore e passando per il mercato di gennaio con un budget limitato agli incassi delle cessioni. Le priorità sono l'arrivo di almeno un difensore, un centrocampista e un'esterno offensivo.