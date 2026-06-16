Paratici e i 3 nomi che alzano il livello, Nazione: “Piste complicate per 2 motivi”

La Fiorentina ha già cominciato a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le corsie laterali, uno dei reparti che potrebbe subire i maggiori cambiamenti

La Fiorentina ha già cominciato a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le corsie laterali, uno dei reparti che potrebbe subire i maggiori cambiamenti.

Nella lista di Paratici restano i nomi di Matteo Ruggeri e Destiny Udogie per la corsia mancina, due profili che garantirebbero un discreto salto di qualità. Si tratta però, anche in questo caso, di piste particolarmente complicate, sia per i costi dell’operazione sia per la forte concorrenza. Lo scrive la Nazione.